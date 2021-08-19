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Diyarbakır annelerinden "Beyaz Yürüyüş"e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden "Beyaz Yürüyüş"e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti

19.08.2021 15:11
Diyarbakır annelerinden

Diyarbakır anneleri, kendilerine destek için Ağrı Belediyesinin öncülüğünde 22 Ağustos Pazar günü 2 bin kişiyle düzenlenecek "Beyaz Yürüyüş" öncesi, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Diyarbakır anneleri, kendilerine destek için Ağrı Belediyesinin öncülüğünde 22 Ağustos Pazar günü 2 bin kişiyle düzenlenecek "Beyaz Yürüyüş" öncesi, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı ziyaret ederek teşekkür etti.

Belediyenin konukevinde ağırladığı aileleri çiçeklerle karşılayan Sayan, onlarla bir süre görüşerek yapacakları yürüyüş hakkında bilgi verdi.

Belediye Başkanı Sayan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Diyarbakır annelerinin yaptığı oturma eyleminin terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olduğunu ve bu mücadeleyi bütün Kürtlerin yapması gerektiğini söyledi.

Terör örgütü PKK'nın 40 yıldır ülkede kan döktüğünü ve Kürtlerin başına bela olduğunu ifade eden Sayan, şöyle konuştu:

"Amerika ve Batılı devletlere taşeronluk yapan, bunun adına da 'Kürtlerin hakkını arıyoruz' diyerek Kürtleri büyük bir felakete doğru götüren terör örgütünden kurtulmak için Diyarbakır anneleri 2 yıldır büyük bir mücadele veriyor. Bu mücadelede çocukları dağdan gelen anne ve babalar oldu. Diyarbakır annelerinin cesareti Kürtlerin içinde yayılırsa ben bu ateşin söneceğine ve bu terör olaylarının biteceğine canı gönülden inanıyorum. Bunun mücadelesini veriyoruz."

Sayan, pazar günü 2 bin kişiyle yürüyerek 12 günde Diyarbakır'a gitmeyi planladıklarını ve orada annelerle bir araya geleceklerini anlattı.

Diyarbakır annelerinin HDP'ye had bildirdiğini aktaran Sayan, "Ben Diyarbakır annelerinin hareketini çok önemsiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimiz ve bakanlarımız önemsiyor. Siyasilerimizin de hızlı bir şekilde önemsemelerini canı gönülden istiyorum. 40 yıldır Kürtleri sömüren, yok eden PKK ve siyasi uzantılarına karşı büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadelede can gerekiyorsa can, kan gerekiyorsa kan vereceğiz. Kendi çocuklarımızı, ülkemizi, toprağımızı ve bayrağımızı Afganistan'a benzetmeyeceğiz." diye konuştu.

Ailelere Türk bayraklı plaket hediye eden Sayan, elini öptüğü anne Gevez Erdinç'in gözyaşı dökmesiyle duygulu anlar yaşadı.

Diyarbakır annelerinden Beyaz Yürüyüş e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti
Diyarbakır annelerinden Beyaz Yürüyüş e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti
Diyarbakır annelerinden Beyaz Yürüyüş e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti
Diyarbakır annelerinden Beyaz Yürüyüş e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti
Diyarbakır annelerinden Beyaz Yürüyüş e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti

Savcı Sayan, Diyarbakır, Pazar, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden 'Beyaz Yürüyüş'e hazırlanan Ağrı Belediyesine teşekkür ziyareti - Son Dakika


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