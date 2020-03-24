Diyarbakır annelerinden Çetinkaya'nın evladı, dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediyesine gitmiş - Son Dakika

Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için HDP Diyarbakır İl Binası önünde oturma eylemi yapan annelerden Fevziye Çetinkaya'nın oğlu Süleyman Çetinkaya'nın, dağa kaçırılmadan önce HDP'li Eğil Belediye binasına gittiği gizli tanık ifadesi ve soruşturma dosyasında yer aldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Eğil Belediye Başkanı Mustafa Akkul, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Akkul hakkında soruşturma dosyasında yer alan "2019-20" isimli gizli tanık ifadesinde, Çetinkaya'nın terör örgütü PKK'ya katıldığını ailesinin HDP İl Başkanlığı binası önünde eylem yapması üzerine haberlerden öğrendiğini bildirdi.

Eğil Belediyesinde korktuğu için ifade vermek istemeyen bir tanıdığının olduğunu belirten gizli tanık "2019-20", tanıdığı bu kişinin kendisine, Çetinkaya'nın zaman zaman belediyeye geldiğini ve ortadan kaybolmadan önce de sırtında bilgisayar çantasıyla belediyeye gelerek Akkul ile odasında yaklaşık bir saat görüştüğünü, sonra binadan ayrıldığını söylediğini savundu.

Gizli tanık "2019-20", ifadesinde şunlar yer aldı:

"Belediyedeki tanıdığım kişiden, HDP'nin seçimlerde Eğil Belediye Başkanlığı için adayın Gülistan Ensarioğlu olduğunu, Akkul'un, terör örgütü PKK ile ilişkileri dolayısıyla daha sonra aday gösterildiğini, Akkul'un adaylık sürecinde Kuzey Irak'a gidip geldikten sonra aday olduğunu, faaliyetlerini kontrol etmek amacıyla terör örgütü PKK tarafından R.B. isimli bir kişinin görevlendirildiğini duydum."

Terör örgütü PKK'nın Akkul'dan örgüte terörist kazandırmak gibi isteklerinin olduğunu ileri süren gizli tanık "2019-20", "Akkul'un ailesinin de PKK ile içli dışlı olduğunu biliyorum. Çetinkaya'nın terör örgütü PKK'ya terörist kazandırmak için Akkul aracılığıyla PKK'ya kazandırıldığını düşünüyorum. Çetinkaya, Akkul ile görüştükten bir gün sonra ortadan kayboldu." ifadelerini kullandı.

Gizli tanık "2019-20", Akkul'un yeğeni Cuma Akkul'un da terör örgütü PKK'da faaliyet yürüttüğü ve Şırnak'ın Uludere ilçesinde güvenlik güçlerine saldırırken etkisiz hale getirildiğini ileri sürdü.

Soruşturma dosyasında şunlar yer aldı:

"KCK/TM yapılanması içerisinde alan sorumluları ve üyelerinin faaliyetleri ile ilgili daha sonra öz eleştiri ve savunmasını vermek maksadıyla Kandil kampına çağrıldıkları, öz savunma ve faaliyet raporları vererek, örgüt içi denetleme mekanizması kurulduğu bilinmektedir. Akkul'un PKK/KCK terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyetlerde bulunduğu ve üst düzey örgüt mensuplarıyla, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve diğer terör örgütü kamplarında yüz yüze görüşmelerde bulunarak örgütsel mahiyetli talimat aldığı veya terör örgütü PKK/KCK'ya 'faaliyet ve öz eleştiri raporu' verdiği değerlendirilmektedir."

Soruşturmada, HDP İl Başkanlığı binası konferans salonunda belediye başkanlarının katılımıyla 4 Nisan 2019'da gerçekleştirilen etkinlikte, güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu, slogan atıldığı, terör örgütü propagandasına dönüşen etkinlikte Akkul'un da yer aldığının belirlendiği aktarıldı.

Akkul'un, sosyal medya hesaplarında ise İmralı Cezaevi'nde çarptırıldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a sözde tecrit uygulandığını savunarak, terör örgütü propagandası yaptığının tespit edildiği kaydedildi.

Çetinkaya, belediyede güvenlik kamerasına yansımış

Soruşturma dosyasında yer alan güvenlik kamerası görüntüsünde de Çetinkaya'nın, Eğil Belediye binasına girdiği ve Akkul'un makam odasına doğru gittiği görülüyor.

Elektronik Pasaport Kontrol Sistemi (EPKS) verilerine göre de Akkul'un, 2015-2019 yılları arasında 3 kez Irak'a gittiği belirlendi.

Mustafa Akkul, 23 Mart'ta hakkında devam eden adli işlem süreçleri göz önünde bulundurularak, Anayasanın 127. maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddelerine istinaden İçişleri Bakanlığının onayıyla geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanununun 45. ve 46. maddeleri uyarınca yerine Eğil Kaymakamı İdris Arslan "belediye başkan vekili" olarak görevlendirilmişti.