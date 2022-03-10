Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

10.03.2022 18:13

Diyarbakır anneleri, kentte temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıkları HDP İl Başkanlığı önüne gelmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Diyarbakır anneleri, kentte temaslarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, dağa kaçırılan evlatlarına kavuşmak için oturma eylemi yaptıkları HDP İl Başkanlığı önüne gelmediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler adına gazetecilere açıklama yapan Ruken Canbey, Kılıçdaroğlu'nun dün Diyarbakır'a geldiğini ve birçok yeri ziyaret ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun, çocuğu dağa kaçırılan bir iki aile ile dün akşam çok kısa bir görüşme yaptığını, bu görüşmenin de "Kılıçdaroğlu, Diyarbakır annelerini ziyaret etti" şeklinde lanse edildiğini dile getiren Canbey, bundan rahatsız olduklarını belirtti.

Yaklaşık 3 yıldır HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde Kılıçdaroğlu'nu beklediklerini ifade eden Canbey şöyle konuştu:

"Kılıçdaroğlu, Diyarbakır'a gelmeden CHP'li yetkililer bizimle iletişime geçti. Bize dediler ki sizinle otelde görüşebilir miyiz? Dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu protesto ettik. 'Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil, HDP il binasıdır' dedik. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeye inmedik, iki arkadaşımızı gönderdik, talebimizi onlara iletmelerini istedik. Onlar da bize ve arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar."

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Canbey, şöyle devam etti:

"Biz seni buraya HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz, otele değil. Çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası, otel değil. Görüşeceğimiz, sorunlarımızı anlatacağımız yer burası. Burada 260 ailenin çocuğu HDP il binasından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. 'Demokrasi' diyorsun sabahtandır. Diyarbakır'ın her yerinde 'hak, hukuk adalet, demokrasi' diyorsun, bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin."

Diyarbakır annelerinden Sabire Aydın ise şunları söyledi:

"Dün Diyarbakır'a geldi Kılıçdaroğlu ve bizim yerimiz çadırdı. Otele geldi, 'sizi dinlemek için geldim' dedi. Biz onu protesto ettik, dinlemedik. 'Bizim yerimiz burası değil, çadıra gelin' dedik ona ve bu konuyu gelmiş gibi, anneleri dinlemiş gibi dile getirerek paylaşım yaptılar. Yani bu haber yalandır. Kimse inanmasın, bizi ziyarete gelmemiştir. Biz anneler olarak onu çadırın önünde HDP il binasının önüne bekliyoruz. Gelsin buraya, burada dinlesin bizi."

Aileler, açıklamanın ardından CHP ve HDP aleyhine bir süre slogan attı.

CHP'den yapılan açıklamada, dün akşam Diyarbakır'a giden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmenevi'nde bir araya geldiği belirtilmiş, basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşılmıştı.

Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki
Diyarbakır annelerinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki

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Kaynak: AA

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