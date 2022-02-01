Üye Girişi
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

01.02.2022 13:20
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 883'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Aziz için eylem yapan anne Güzide Demir, evladından 6 yıldır haber alamadığını söyledi.

Evlat nöbetini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Demir, "Mücadelemize devam edeceğiz. Çocuğumuzu almadan buradan gitmeyeceğiz. HDP çocuğumu kandırdı, götürdü." dedi.

"Oğlum yetimdi. Ona hem annelik hem de babalık yaptım, kandırıp götürdüler. O günden beri sesini duymadım. Oğlumu istiyorum onlardan. Oğlumu versinler." diyen Demir, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "Aziz seni çok özledim. Eve gel oğlum. Orası senin yerin değil." ifadelerini kullandı.

Oğlu Fatih için oturma eylemi yapan baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladına hasret kaldığını dile getirerek, gelen her çocuğun kendileri için umut olduğunu aktardı.

Çocuğuna seslenen Demir, "Oğlum kaç gel, Türk adaletine teslim ol, bu hasretlik bitsin." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
13:13 AİHM'den Demirtaş ve HDP'li vekiller hakkında 'dokunulmazlık' kararı: Anayasaya aykırı
13:10 TFF'nin yerli kuralıyla ilgili yaptığı paylaşım tepki çekti! Futbolseverler öfke saçtı
13:07 Pitbull saldırısı sonrası bir dizi operasyon geçiren Asiye'nin son hali ilk kez görüntülendi
13:02 İstanbul semalarından dün gece bir göktaşı geçti! Araç kamerasının tesadüfen kaydettiği görüntüler
13:01 Esra Erol'un programıyla tanınan Fatma evlendiği Ahmet, kuması ve kumasının sevgilisi aynı evde yaşıyor! Pes dedirten görüntüler
12:59 Muhaliflere Bakan Varank'tan 100 bin TL'lik otel odası çıkışı: CHP vergilerinizden bu yıl 149 milyon lira alacak
12:53 Sezon sonu mukavelesi biten Ferdi Kadıoğlu, yuvadan uçabilir
12:44 Uyuşturucu operasyonlarıyla ilgili alınan yeni kararı Süleyman Soylu açıkladı: Gündüz basalım, alalım
12:15 Benzin istasyonunu kirasız işletmeye kalktılar! Mal sahibi çözümü girişleri kapatmakta buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 13:29:26. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement