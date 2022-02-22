DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

22.02.2022 16:18

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 904'üncü gününde sürüyor.

Oğlu Rojhat için eylem yapan anne Necibe Çiftçi, tek isteğinin çocuğuna kavuşmak olduğunu söyledi.

Kar, kış, salgın demeden eylemlerine devam ettiklerini belirten Çiftçi, evlatları için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.

"34 evladımız geldi, annelerine kavuştu"

Evlatlarına duydukları özlemi dile getiren Çiftçi, "Burada evlatlarımızın yolunu bekliyoruz. Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan istiyoruz. Burada ciğerimizi istiyoruz. Allah rızası için evlatlarımızı bize versinler. Yeter artık bu acılara dayanamıyoruz." dedi.

Oğluna seslenen Çiftçi, "Oğlum Rojhat gelin devletinize teslim olun. 34 evladımız geldi, annelerine kavuştu. Siz de gelip bize kavuşacaksınız." ifadelerini kullandı.

Oğlu Mikail'e kavuşmak için eylemi sürdüren baba Yusuf Erdinç ise oğlunun Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okurken kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Evladının avukat olma hayalinin elinden alındığını anlatan Erdinç, elindeki kalemin alınıp oğluna silah verildiğini kaydetti.

Erdinç, oğlunun peşini bırakmayacağını aktararak, "Oğlum gel teslim ol. Devletimiz güçlü. Şu ana kadar 34 çocuğumuz gelip teslim oldu. Senin yolunu gözlüyorum. Orası senin yerin değil. Senin yerin benim yanımdır." diye konuştu.

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına teslim ol çağrısı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor Son dakika haberleri: Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Çiftçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Aygün Aydın, mor tangasını gösterdiği fotoğrafa yapılan Arzu Sabancı yorumuna ateş püskürdü!
17:29 BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç'tan tepki: Bizlerin de buradaki payı son derece sınırlı
17:11 Çılgın teklifi reddetti! Hagi forması için dünyaları verdiler ama kabul etmedi
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:43:15. #1.11#
SON DAKİKA: DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement