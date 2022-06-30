Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim ol" çağrısı

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1032'nci gününde devam ediyor.

Kızı Zübeyde için oturma eylemi yapan anne Esmer Koç, evladının 9 yıl önce dağa kaçırıldığını, o günden bu yana çocuğundan haber alamadıklarını söyledi.

Koç, "Evladımı almadan gitmiyorum. Çünkü o benim evladım, canım ciğerimdir. 9 senedir evladımı aldılar götürdüler. Dayanacak gücüm kalmadı. Evladımı istiyorum." diye konuştu.

Kızına seslenen Koç, güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Koç, "Kızım eğer beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan kaç. Orası senin yerin değil. Gel, askerimize teslim ol." dedi.

Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat için eyleme katılan anne Necibe Çifçi, bir evladının terör örgütü PKK tarafından öldürüldüğünü, diğerinin dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğluna kavuşmak istediğini dile getiren Çifçi, "Oğlum Rojhat geri dön. Çifte bayram yaşayalım. Allah'ın izniyle, devletimize teslim olacaksın oğlum." ifadelerini kullandı.