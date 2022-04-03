Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim olun" çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

03.04.2022 13:56
Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim olun" çağrısı

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 944'üncü gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, eylemi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Çifçi, bir evladının terör örgütü PKK tarafından katledildiğini, bir çocuğunun da dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Bu acıları HDP ve PKK bize çektiriyor. İki çocuğumu soframdan eksilttiler. Bir çocuğum mezarda, bir çocuğum da dağda. Oğlum gel, güvenlik güçlerine teslim ol." dedi.

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı ise 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Sonuna kadar eylemi sürdüreceğini dile getiren Taşçı, "3 senedir burada eylem yapıyorum. Oğlum yaşıyor mu, yaşamıyor mu bilmiyorum. 9 senedir gözüm kapıda bekliyorum. Oğlum korkma gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUM, SENİ ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM EVLAT NÖBETİNDEKİ BABA: OĞLUM, SENİ ALMADAN BURADAN KALKMAYACAĞIM Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı Diyarbakır anneleri ramazanı da evlat nöbetinde karşıladı

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Oğlum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'teslim olun' çağrısı - Son Dakika


Son Dakika
13:57 10 yaşındaki Muhammed, sahur yaptıktan sonra yatağında ölü bulundu!
13:55 Arabada serum aldı ardından konsere çıktı!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
13:29 81 yaşında olan Bedia Akartürk, görünüşüyle hayran bıraktı
12:54 Litvanyalı film yönetmeni Kvedaravicius, Ukrayna'da öldürüldü
12:26 Dünyanın en iyisi Marcelo, Fenerbahçe'ye geliyor!
12:15 Son Dakika: Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi meclisi feshetti!
12:00 Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Vali açıkladı
11:54 Koyunları telef olan çiftçinin dünyası başına yıkıldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 14:04:35. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır annelerinden çocuklarına "teslim olun" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement