Diyarbakır annelerinden depremzedelere ziyaret - Son Dakika
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Diyarbakır annelerinden depremzedelere ziyaret

6 saat önce

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

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DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan anneler, Elazığ'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan 'Diyarbakır anneleri'nden Esmer Koç, Mevlüde Üçdağ, Nazlı Sancar ve Emine Kaya, depremzedelere destek olmak için Elazığ'a geldi. 4 anne ilk olarak Sürsürü Mahallesinde yıkılan binada hayatını kaybeden Sena Karaman'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler, Karaman ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini iletti.

'ACILARA ORTAK OLMAYA GELDİK'

Diyarbakır annelerinden Nazlı Sancar, Diyarbakır'dan evlat nöbetinden geldiğini söyleyerek, "Acılarına ortak olmaya geldik. Evlat acısının nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Allah ölülere rahmet eylesin, yaralılara da şifa versin. Çocuklarımızla ilgili de bir gelişme yok. Kendi ellerimizle örgüler ördük. Buradaki depremzedelere getirdik. Bizim çocuklarımız dağda üşüyor, onların da şuan caddelerde üşüyor. Üşümesinler diye onlara getirdik" dedi.

'DERTLERİNE ORTAK OLMAYA GELDİM'

Mevlüde Üçdağ ise depremzedelerin acılarını paylaşmaya, dertlerine ortak olmaya geldiklerini kaydederek, "Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara da şifa diliyorum. Dışarıda kalanlara kendi ellerimizle örgüler ördük. Kendi ellerimizle onlara teslim etmek için geldik" ifadelerini kullandı. Diyarbakır anneleri ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesinde tedavi gören yaralı depremzedelere ziyarette bulunarak, kendi elleriyle ördükleri atkıları hediye etti. 4 anne daha sonra kentteki çeşitli yerlerde bulunan taziye evlerini ziyaret ederek, ailelere destek oldu.


- Elazığ
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Elazığ, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 05:16 Kaynak: DHA
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