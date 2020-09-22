Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 386'ncı gününe girdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylem yapan anne Zümrüt Salim, çocuklarına kavuşuncaya kadar evlat nöbetine devam etmekte kararlı olduklarını söyledi.

Salim, eylemlerinde bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek "HDP vekilleri şu ana kadar bize bir açıklama yapmadı. Oğlum için sonuna kadar buradayım. Oğlumu almadan gitmiyorum. 5 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum." dedi.

Oğlunu beklemeye devam edeceğini dile getiren Salim, "Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlumu Kur'an kursundan çıktıktan sonra kaçırdılar, dağa gönderdiler, PKK'ya teslim ettiler. Oğlumu istiyorum. Oğlum beni görüyorsan, duyuyorsan çık, gel, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

"Oğlum, kardeşlerinin yanına gel"

Beş yıl önce kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Doğan Göger için oturma eylemi yapan baba Hacı Göger de evladını almadan HDP il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

"Çocuklarımızı HDP il binasından götürdüler." ifadesini kullanan Göger, tarifsiz acılar yaşadıklarını dile getirdi.

Göger, "(HDP'liler) Gelmediklerine göre suçlarını kabul etmişler demektir. Suçlu oldukların biliyorlar. Çocuklarımıza silah verdiler. Kürt, Türk, Alevi, Çerkez, hepimiz biriz. Bu bayrak hepimizin bayrağı. Bu vatanda yaşıyoruz." dedi.

Oğluna seslenen Göger, "Gel oğlum, dön evine. Annen rahatsız. Oğlum kardeşlerinin yanına gel." ifadelerini kullandı.