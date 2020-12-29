Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 484'üncü gününde devam ediyor.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylemde yer alan anne Solmaz Öğrünç, çocuğunu HDP'den istediğini, evladını almadan il binası önünden ayrılmayacağını söyledi.

PKK ve HDP'yi lanetlediğini aktaran Öğrünç, "HDP ve PKK aynıdır. HDP olmasa PKK olmazdı. Onlar çocuk hırsızıdır." dedi.

5 yıldır oğlundan haber alamadığını aktaran Öğrünç, şöyle konuştu:

"Evladımı istiyorum. 5 yıldır kuzumdan ayrıyım. Oğlumu da almadan gitmem. Garibanların çocuklarını alıp götürüyorlar. Ne hakları var? Yavrumu, kuzumu versinler. Yeter, bu hasret içimi yaktı bitirdi. Ölü mü, yaşıyor mu bilmiyorum."

Evladına teslim olması çağrısında bulunan Öğrünç, "Oğlum, eğer sesimi duyuyorsan, beni görüyorsan gel, adalete teslim ol. Gel artık bu hasretlik bitsin." ifadelerini kullandı.

Hakkari'den oğlu Muhammed için eyleme katılan Nadire Çakan da Kürtçe yaptığı konuşmada, evladını HDP'nin götürdüğünü, oğlunun daha küçük olduğunu aktardı.

Çakan, "Muhammed oğlum geri gel. Gel annenin yanına. Beni görüyorsan gel. Anneni yalnız bırakma. Gel devlete teslim ol. Devletimiz güçlüdür." diyen Çakan, evladını HDP'den istediğini anlattı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 5 yıl önce 17 yaşındayken kaçırılan kızı Hatice için oturma eylemine devam eden anne Nazime Arslan ise Kürtçe yaptığı konuşmada, terör örgütünün evladını kaçırdığını, 3 yıl önce de eşinin terör örgütü PKK tarafından öldürdüğünü söyledi.

484 gündür eylem yaptığını bildiren Arslan, "Çocuklarımızı istiyoruz. Kocamı öldürdüler. Kızımı 15 yaşındayken okuldan kaçırdılar. Allah bu zulmü kabul eder mi? Kızım, babanı PKK'a öldürdü. Yavrum, gel teslim ol. Devletine teslim ol. Korkma gel." dedi.