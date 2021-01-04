DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

04.01.2021 14:57

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 490. gününde devam ediyor.

Van'da, 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için eylemini sürdüren Nazlı Sancar, evlatlarını HDP'den istediğini söyledi.

Kızından 9 yıldır haber alamadığını belirten Sancar, "Onlar zannediyorlar ki herkes gelip iki üç gün oturup evine gidecek. Öyle bir dünya yok. Sonuna kadar bu çadırın altındayız. Sonuna kadar bütün buradaki anneler ve babalar mücadelelerine devam edecek." dedi.

Evlat acısı çektiğini aktaran Sancar, şunları kaydetti:

"Kızımın yüzünü, şeklini unuttum. Dayanacak gücümüz kalmadı artık. HDP olmasa PKK olmaz. Benim kızım 13 yaşındaydı. Elini kolunu bağlayarak zorla araca atıp götürdüler. 9 yıldır evlat acısı çekiyorum. Benim kızımın hayatını çaldılar. Benim kızımın elinden kalem alıp silah verdiler. Kızıma gelinlik giydirmek istiyordum. Onun hayalleri vardı. Kızımın özgürlüğünü çaldılar. Artık yeter. Evlatlarımızı versinler."

Kızı Şeyma'ya teslim olması için çağrıda bulunan Sancar, "Eğer beni görüyor ve duyuyorsan gel, devlet güçlerimize teslim ol. Onları dinleme. Ceza yok, bir şey yok. Sen de gel kızım. 2021 senesinde bizi sevindir. Artık dayanacak gücüm kalmadı." şeklinde konuştu.

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş ise evladının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

HDP'den çocuğunu istediğini ifade eden Akkuş, "Çocukları dağda, bizi de kendi kapılarında mahkum etmişler. Yeter artık. Görsünler bizi. Bütün partiler bizi görsün. Onlar kendi çocuklarını görmeden iki saat dayanamıyorlar. Bizim altı sene oldu. Altı senedir altı saniye bile sesini duymadım." diye konuştu.

Kızına teslim olması için seslenen Akkuş, "Songül'üm, sana sesleniyorum. Gelin, ailelerinize dönün. Birbirinize söyleyin. Orası size layık değil. Vatanınıza, memleketinize dönün. Silahınızı bırakın, gelin teslim olun kızım. Yeter artık kızım. Gel dön evine." dedi.

Aileler zaman zaman HDP ve terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.

DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına teslim ol çağrısı
DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına teslim ol çağrısı

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR - Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


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