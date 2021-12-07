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Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

07.12.2021 15:50
Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 827'nci gününde sürüyor.

Ordu'dan gelerek eylem yapan abla Özgül Canlı, kardeşi Özgür için evlat nöbetine devam ettiğini söyledi.

Ailesiyle kardeşine kavuşana kadar eyleme devam edeceklerini dile getiren Canlı, kandırılarak veya kaçırılarak dağa götürülen tüm çocukların geri dönmesini istediklerini ifade etti.

Canlı, "Çocuğumuzu üniversiteye gönderdik, kandırıp sürekli bu binaya getirmişler. Kardeşim bana hediye almıştı ama kıyamadığım için koluma takamıyorum. Lütfen gel, burada seni bekliyoruz. Seni almadan buradan gitmeyeceğiz. Tüm çocuklara sesleniyorum, gelin ailenize, devletimize sığının." dedi.

Ağrı'dan gelerek, 6 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Ömer için bekleyişini sürdüren baba Salih Gökçe ise çocuğuna kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini belirtti.

Gökçe, "Benim ve buradaki ailelerin çocuklarını HDP'liler götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum gel, devletin şefkatli kollarına teslim ol. Ömer sen gelmeden burayı terk etmeyeceğim." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden evlatlarına 'teslim ol' çağrısı - Son Dakika


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