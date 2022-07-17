HDP İl binası önü

-HDP İl binası önündeki çadırda eylemlerini sürdüren anne ve babalar

-Anne Necibe Çifçi ile röportaj

- Baba Abdullah Demir ile röportaj Diyarbakır annelerinden evlatlarına "teslim ol" çağrısı

Anne Necibe Çifçi:

" Oğlum, sen beni görüyorsan ve duyuyorsan yeter artık çık gel. Oğlum orası senin yerin değil"

DİYARBAKIR - Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi,1049'uncu gününde devam etti.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Necibe Çifçi, Hakkari'den 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Rojhat'a kavuşuncaya kadar eylemi sürdüreceğini söyledi.

Çocuğunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını belirten Çifçi, 1049 gündür HDP il binası önünde evlat mücadelesi verdiklerini anlattı.

Evladının yolunu gözlediğini dile getiren Çifçi, "3 yıldır HDP il binası önünde bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaz, kış, çamur, pandemi demeden evlatlarımız, canımız, ciğerimiz için bu mücadeleye devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Sonuna kadar eylemimde kararlıyım. Oğlumun peşini zaten bırakmadım." diye konuştu.

Oğluna teslim olması çağrısında bulunan Çifçi, "Oğlum, sen beni görüyorsan ve duyuyorsan yeter artık çık gel. Oğlum orası senin yerin değil. O dağlar, o mağaralar senin yerin değil." dedi.

Oğlu Fatih için eylem yapan baba Abdullah Demir de evladının peşini hiç bırakmadığını belirtti.

Terör örgütünden kaçan 37 evladın ailesine kavuştuğunu anımsatan Demir, bu sevinci, evlatlarına kavuşarak yaşamak istediklerini ifade etti.

Evladının peşini hiç bırakmadığını söyleyen Demir, "Çocuğumuzun peşindeyiz. Evlat acısı olmadan kimse burada kalabilir mi? Canımı veririm yeter ki bana oğlumu versinler. Oğlum gittiğinden beri onun peşini bırakmadım ve bırakmayacağım." diye konuştu.

Çocuğunun teslim olması için çağrıda bulunan Demir, "Oğlum beni görüyor ve duyuyorsa gelsin Türk adaletine teslim olsun. Kaç gel Türk adaletine teslim ol. Devletimiz büyük bir devlettir. Gel bu hasretlik bitsin." ifadesini kullandı.