Diyarbakır annelerinden HDP İl Başkanına tepki - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden HDP İl Başkanına tepki

02.12.2020 14:55
Diyarbakır annelerinden HDP İl Başkanına tepki, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 457. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan için HDP İl binası önünde oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

Üçdağ, HDP Diyarbakır İl Başkan Vekili İrfan Söner'in kendilerini "şov" yapmakla suçladığını anımsatarak, "Hiç kimse beni buraya getirmemiş. Kendi öz irademle gelip buraya oturmuşum. Beni, evladım ciğerim beni buraya çekmiş, hiçbir güç beni buraya çekemez." ifadelerini kullandı.

"Benim oğlumun kaydı HDP İl binasında yapıldı"

Ciğeri yanmış bir anne için bu kelimeyi kullanmazdın"

HDP'lilerin bir süre önce aileleri Ankara'ya meclise çağırdığını dile getiren Üçdağ, şöyle konuştu:

"Benim oğlum meclisten gitmemiş ki. Oğlumun kaydı HDP İl binasında yapıldı, Lice'ye gönderildi. Çocuklarımızın beynini yıkamadıysanız çocuğumun Irak'ta, Suriye'de ne işi var? Ben 6 yıldır evladımdan haber alamıyorum. Ölümü, sağ mı? Onu bile bilmiyorum. Eğer sen kendini bir dakika benim yerime koysan, ciğeri yanmış bir anne için bu kelimeyi kullanmazdın. Senin evladın da 6 yıl senden ayrı kalsın bakalım. İnsanın ciğeri yanmazsa buraya gelmez."

Üçdağ, oğlunun rüyasında görmek için kazağını giydiğini aktararak, "Rüyaya bile hasret kaldık. Çocuğumun sesine hasretim yüzünü unuttuk." dedi.

Evladına teslim olması için çağrıda bulunan Üçdağ, "Oğlum Ramazan, duyuyorsan bak HDP'lilerin bize ne yaptığını görüyorsun. Ben hak olan evladımı sizden istemeyeyim mi? Evladımı size bırakmak istemiyorum. Artık yeter kimse artık mezar taşlarını sarılmasın." ifadesini kullandı.

Üçdağ, çocuğu terör örgütünce kandırılan bütün anneleri eyleme katılmaya davet ederek, "Evlatlarımızı bu zalimlerin ellerinden kurtaralım. Korkmayın. Çocuklarımız gittiği için biz ölmüşüz. Biz yaşayan bir ölüyüz. Her gün can çekişiyoruz. Gelin bu çocuklarımızı PKK'dan HDP'den isteyelim." diye konuştu.

"Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız"

Anne Aydan Arslan ise kızı Aysun'a kavuşmak için oturma eylemi yaptığını belirterek, "Kararımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklarımızı almadan buradan kalkmayacağız. Evlatlarımızı HDP'den istiyoruz çünkü HDP tarafından kandırıldılar. HDP evlatlarımızı verene kadar biz buradan kalkmayacağız." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Ramazan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden HDP İl Başkanına tepki - Son Dakika


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