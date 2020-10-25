Diyarbakır annelerinden HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki - Son Dakika

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileler, HDP Diyarbakır Milletvekili Meral Danış Beştaş'a tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 419'uncu gününde devam ediyor.

2 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mustafa için oturma eylemi yapan Ayşegül Biçer, yaptığı basın açıklamasında, eylemin 3 Eylül'de, 2019'da bir aile ile başlayıp bugün 419. gününde 164 aileye ulaştığını belirterek, Güneydoğu'da HDP ve PKK'ya karşı büyük bir başkaldırı başlattıklarını söyledi.

Anne Biçer, iki gün önce parti il binasına girişte, Milletvekili Beştaş'ın ailelere, kimsenin ölmesini istemediklerini söylediğini anımsatarak, Beştaş'ın sözlerinde samimi olmadığını öne sürdü.

"Bizim ile değil PKK ile berabersiniz"

HDP'li milletvekillerinin Kandil'in emirlerini yerine getirdiğini ifade eden Biçer, şöyle konuştu:

"Onları kendi ellerinizle ölüme siz yolladınız. 'Biz sizin için mecliste her konuşmayı yapıyoruz.' diyor. 419 gündür bu anneler bu babalar feryat ederken neredeydiniz? 'Biz sizin için bedel ödüyoruz.' diyor.' Siz bizim için bedel ödeseydiniz devletin safında olurdunuz. Siz PKK'ya yardım yataklık yaptığınız için bedel ödüyorsunuz. 'Siz bizim canımızsınız.' diyor. Hayır, Kandil sizin canınız. Bizim ile değil PKK ile berabersiniz."

419 gündür HDP yöneticilerin gelip kendilerine bir açıklama yapmadıklarını işaret eden Biçer, "Biz doğru adreste olduğumuzdan eminiz. Çünkü çocuklarımız Diyarbakır HDP il binasına girip, oradan kayboldu." dedi.

"Siz bizim vekilimiz olamazsınız"

HDP'nin, kendi çocuklarını Kandil, ABD ve İsrail'in amaçları için kandırıp dağa gönderdiğini belirten Biçer, şunları kaydetti:

"Siz bizim vekilimiz olamazsınız. Kandil'in seçtiği siyaset altında nereye vekillik yaptığınızı tüm Türkiye biliyor. En büyük zulmü Kürtlere zarar veren parti. Siz ancak çocuklarımızı kandile gönderirsiniz ama onları getiremezsiniz. Çünkü siz PKK'nın kuklasısınız. Siz kandilin emirlerini ancak yerine getirirsiniz. Kandil'in emri olmadan tek başınıza nefes bile alamasınız. Ama bunu iyi bilin ki Allah'ın izniyle, büyük devletimin kuvvetiyle o çocukları söke söke sizden alacağız."

"Neden PKK'dan istemediniz"

Baba Süleyman Aydın ise HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'a seslenerek, "Gerçekten bu annelerin ağlamasını ve bu çocukların ölmesini istemiyorsanız, gelin, PKK'dan çocuklarımızı isteyin." dedi.

Evlat nöbetini sürdüren anne ve babalar olarak kararlı olduklarını dile getiren Aydın, şunları söyledi:

"Sen kendi çocuklarını Avrupa'ya gönderiyorsun ve bu Kürt ailelerin kızlarını PKK'ya gönderiyorsun. Siz böyle mi Kürt halkını savunacaksınız? Siz böyle mi Kürtlere vekillik yapacaksınız? Bir yıldan beridir kapınızdayız. Neden gelip bu Kürt ailelerine sahip çıkmadınız, çocuklarını PKK'dan istemediniz? Eğer siz gerçekten siyasetini yapacaksanız bunu kendi onurunuzla yapın, kendi iradenizi ortaya koyarak yapın. PKK'dan, YPG'den talimat almayın. Siz bunlardan talimat almadan vekillik yapamıyorsunuz. Biz kapınızdan ayrılmayacağız. Çocuklarımızı nasıl dağa götürdüyseniz, öyle de getirin."

Baba Celil Begdaş da geçen sene 5 Mayıs'ta 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.