Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yaptıkları uşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Aileler, HDP il binasının arka tarafından ikinci bir giriş yapılmasına tepki gösterdi.

Anne Mevlide Üçdağ, oğlu Ramazan için eylemde bulunduğunu, 5 yıldır oğlu için mücadele ettiğini söyledi.

"Ben buradan kalkmayacağım. Arkadan bir kapı açmışlar. Onlar nereye kadar kaçacaklar. Onlar zannediyorki buradan kaçabilecekler Allah huzuruna nasıl çıkacaksınız. Vicdanınız sızlamıyor mu? Siz çocuklarınıza yavrum derken vicdanızı sızlamıyor mu? Oğlumu elleri Kuran tutarken eline silah verirken vicdanınız sızlamıyor mu?" diyen Üçdağ, 5 yıldır eziyet gördüklerini belirtti.

Psikolojisinin bozulduğunu ifade eden Üçdağ, şöyle konuştu:

"Allah hakkımızı onlara bırakmasın. 109 gündür buradayız. Utanmadan kapının üstüne halkların partisi yazmışlar. Bunlar PKK, partisidir. Neden çocuklarımızı getirmiyorlar, anneleri ağlatıyorlar. Artık bu zulüm bitsin."

Oturma eyleminde yer alan baba Süleyman Aydın da oğlu Özkan için eylemde bulunduğunu belirterek, HDP il başkanlığının ön kapısının deşifre olduğu için artık oradan evlatlarını kaçıramadıklarını anlattı.

HDP'lilerin arka kapıyı kullandığını, dün gece il binasının arkasında yer alan kapının üstüne tabela astıklarını anlatan Özkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık bütün Türkiye bunların iç yüzünü görsün. Bizim resmen evlatlarımızı kaçırıyorlar. HDP milletvekillerine sesleniyorum, siz gerçekten Kürtleri temsil ediyorsanız biz 109 gündür kapınızda oturuyoruz, neden yanımıza gelmiyorsunuz? Siz de bizim gibi gelin PKK'dan çocuklarımızı isteyin. Buna cesaretiniz yok. Nereye kadar bu çocukların üzerinden siyaset yapacaksınız. 109 gündür kapılarında oturuyoruz, bunlardan açıklama beklerken onlar teşkilatı terk etmek zorunda kaldı. Buradan milletvekilleri geçiyor, bize laf söylüyorlar. Bizi tehdit ediyorlar. PKK'lılar bizi tehdit ediyor, bize diyorlar ki bu eylemi sonlandırın. Biz sadece evlatlarımız için buradayız. Getirin bize çocuklarımızı biz burayı terk edelim. Siz çocuklarımızı getirmediğiniz sürece bir değil 109 gün değil 109 yıl da olsa buradan gitmiyoruz. Artık delik delik kaçmayın. Biz ayrılmayacağız. HDP bir değil bin tane de kapı yapsa biz bunların arkasındayız, nereye giderlerse peşlerindeyiz."