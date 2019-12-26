Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı

6 saat önce

Anne Hüsniye Kaya'nın nöbet tutan annelerin yanına gelmesi DİYARBAKIR - 5 yıl önce dağa kaçırılan Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı.

Anne Hüsniye Kaya'nın nöbet tutan annelerin yanına gelmesi DİYARBAKIR - 5 yıl önce dağa kaçırılan Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı.

Diyarbakır annelerinden Hüsniye Kaya'nın kızı PKK'nın elinden kurtarıldı

Hüsniye Kaya, Anne, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:35 Kaynak: AA
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