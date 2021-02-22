Son dakika haberi: Diyarbakır Annelerinden, Malatyalı Şehidin ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

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- Diyarbakır Annelerinden, Malatyalı Şehidin ailesine taziye ziyareti

Çocukları kaçırılan ailelerden HDP'ye tepki

MALATYA - Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, geçtiğimiz günlerde Gara'da şehit edilen askerlerin arasında yer alan Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey'e taziye ziyaretinde bulundu. Birlikte 2 yıl HDP önünde evlat nöbeti tuttukları acılı şehit ailesinin yanında olan Diyarbakır aileleri, HDP'ye tepki gösterdi.

Diyarbakır'da 2019 yılından beri HDP il Binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, geçtiğimiz günlerde Irak'ın Kuzeyi Gara bölgesinde şehit edilen askerlerden Malatyalı Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler, kendileri gibi evlat nöbeti tutan, Diyarbakır'da 6 yıl önce görev yerine giderken kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey'in annesi Sadiye Özbey 'in acısına ortak oldular.

Taziye evine gelen aileler burada Özbey ailesine taziyelerini iletirken, PKK ve destekçisi HDP'ye de sert tepki gösterdiler. Diyarbakır'da HDP binası önünde evlatlarını kurtarmak için mücadelelerine devam ettiklerini söyleyen aileler, teröre destek veren HDP'nin kapatılmasını da istediler. Evlat Nöbetine başladıkları günden bugüne kadar kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Balanı Süleyman Soylu'ya da teşekkür eden aileler, kaçırılan asker ve polislerin kalleşçe infaz edilmesine de sert tepki gösterdiler.

Taziye evindeki ziyaretin ardından aileler daha sonra Malatya Şehir Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliğine geçti. Burada Şehit Semih Özbey'in kabrini ziyaret eden aileler ve Şehit Annesi Sadiye Özbey, dua ettiler.

Şehit Annesi Sadiye Özbey, PKK'lı teröristler tarafından Tunceli- Pülümür yolunda 6 yıl önce kaçırılan oğlu ile bu süre zarfında hiç görüşmediğini de belirterek, "Dilerim Allah'tan kendileri de ciğer acısı çeksin, onlarda bu acıları çeksinler. Küçük çocukları alıkoyuyorlar, bunların ne günahı var" diye konuştu.