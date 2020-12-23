Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: "Oğlumu ölü veya diri istiyorum" - Son Dakika

Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: "Oğlumu ölü veya diri istiyorum"

23.12.2020 15:35

Gelen son dakika haberine göre Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, terör örgütü yanlısı sitelerde oğlunun öldüğüne dair iddialara inanmadığını belirterek, "Mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar kararlıyım, oğlumu ölü veya diri istiyorum.

Diyarbakır'da evlat nöbetini sürdüren Mevlüde Üçdağ, terör örgütü yanlısı sitelerde oğlunun öldüğüne dair iddialara inanmadığını belirterek, "Mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar kararlıyım, oğlumu ölü veya diri istiyorum. Almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi başka çocukları da kandırmasınlar diye sürdüreceğiz." dedi.

Anne Üçdağ, terör yanlısı bazı sitelerde, oğlu Ramazan'ın 13 Ağustos 2018'de operasyonda etkisiz hale getirildiği iddialarına ilişkin HDP İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı.

Oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirten Üçdağ, "Bunların yaptığı bu caniliklere susmayacağız. Hakkımız olan çocuklarımızı istiyoruz. Eyleme katıldığımdan bu yana HDP'liler beni eylemden kaldırmak için sürekli, 'oğlun bizde değil DEAŞ'tadır' diye konuşmalar yaptılar. Bunlara rağmen kalkmadım." diye konuştu.

Oğlunun öldüğüne yönelik haberlere kesinlikle inanmadığını vurgulayan Üçdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Beni yıldırmak için oyunlar yapıyorlar. Oğlum öldüyse bile kemikleri, mezarı nerede? DNA testi yapılana kadar inanmayacağım. Mücadelemden vazgeçmeyeceğim. Sonuna kadar kararlıyım, oğlumu ölü veya diri istiyorum. Almadan da buradan kalkmayacağım. Bu direnişi başka çocukları da kandırmasınlar diye sürdüreceğiz. Kandırmalarına izin vermeyeceğiz. Evlat nöbetinde olan anneleri caydıramayacaklar."

Evlat mücadelesini kararlı bir şekilde sürdüreceğini ifade eden Üçdağ, "Özgürlük adı altında çocukları dağa kaçırdınız, çözüm dağda değil. Dağda devlet kurulmuyor. Annelerden ayırdığınız evlatların özgürlüğünü geri verin. Türkiye Cumhuriyeti olduğu sürece hain parti ve uzantısı, taşeron terör örgütü PKK hayalini kurduğu Kürdistanı hiçbir zaman kuramayacak. Buna izin vermeyeceğiz. Devletimiz ve bizlerin mücadelesi onları bitirecek. Devletime, Cumhurbaşkanıma, İçişleri Bakanıma, valimize, emniyet müdürümüze güveniyorum. Buradaki çoğu ailelerin çocukları geldi, benimkinin de geleceğine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Üçdağ'a destek veren Diyarbakır anneleri, terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan attı.

Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: Oğlumu ölü veya diri istiyorum
Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: Oğlumu ölü veya diri istiyorum
Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: Oğlumu ölü veya diri istiyorum
Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: Oğlumu ölü veya diri istiyorum

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ramazan, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Diyarbakır annelerinden Mevlüde Üçdağ: 'Oğlumu ölü veya diri istiyorum' - Son Dakika


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