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Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret

6 saat önce

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, MHP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, MHP Diyarbakır İl Başkanlığını ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve partinin il binası önünde 82 gündür oturma eylemi yapan aileleri, parti binasında MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve partililer karşıladı.

Diyarbakır anneleri adına Ağrı'dan gelerek oğlu için oturma eylemi yapan baba Salih Gökçe, Türk bayrağını öperek MHP İl Başkanı Kayaalp'e verdi. Türk bayrağını öperek teslim alan Kayaalp, ailelerle sohbet etti, onlara desteklerini illeti.

Annelerin kararlı bir şekilde evlatları için sürdürdüğü oturma eylemini takdir ettiklerini ve desteklediklerini ifade eden Kayaalp, "82 gündür verdiğiniz mücadeleyi, kalpten, yürekten destekliyoruz. Dualarımızla sizin yanınızda olduğumuzu her seferinde dile getirdik ve dile getirmeye devam edeceğiz. Çocuklarınıza bir an önce kavuşmanız için elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğimizi bilmenizi istiyorum." dedi.

Annelerin MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye gönderdiği atkı

Diyarbakır annelerinin ördüğü atkıyı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teslim ettiklerini belirten Kayaalp, "Devlet Bey'in çok çok selamı var ve sizlere teşekkür etti. Kendileri hediyenizden dolayı çok mutlu oldu ve memnuniyet duydu." diye konuştu.

Evlat acısının dünyada hiçbir acıya benzemediğini ifade eden Kayaalp, şunları söyledi:

"Yüreğimiz sizinle beraber. Siz bütün anneler adına oradasınız. Evladını kaybetmiş binlerce insan söz konusu. Terör 40 yıldır ülkemizin başına bela olmuş. İlk kez sizin gibi yürekli insanlar böyle bir mücadele başlattı ve her geçen gün buraya gelen anne ve babalarımızın sayısı artmakta. Verdiğiniz kutsal bir mücadele. İnşallah verdiğiniz bu mücadeleyle terör örgütünün sonu gelir. İnsanlarımız biraz daha bilinçlenir."

Anne ve babaların çocuklarını terör ve uyuşturucu belasına karşı koruması gerektiğine işaret eden Kayaalp, ailelerin bu mücadelesinin çok kıymetli olduğunu vurguladı. Kayaalp, "İnşallah sonucuna varacaksınız, buna inanıyoruz. En kısa sürede evlatlarınıza kavuşacağınızdan hiçbir şüphemiz yok. Rabb'im yardımcınız olsun." şeklinde konuştu.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla ziyareti gerçekleştiren aileler, destekleri için Kayaalp'e teşekkür etti.

Diyarbakır annelerinden MHP İl Başkanlığına ziyaret

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 07:25 Kaynak: AA
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