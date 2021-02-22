Diyarbakır annelerinden, Şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Diyarbakır annelerinden, Şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyareti

22.02.2021 18:31
Diyarbakır annelerinden, Şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyareti, System.String[]

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in Malatya'daki annesi Sadiye Özbey'e, Diyarbakır anneleri taziye ziyaretinde bulundu.

Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşından Jandarma Personel Astsubay Çavuş Semih Özbey'in Malatya'daki annesi Sadiye Özbey'e, Diyarbakır anneleri taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'da evlatlarını terör örgütü PKK'dan kurtarmak amacıyla nöbet tutan anneler, Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey'in ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştı.

Diyarbakır anneleri daha sonra Yeşiltepe Mezarlığı'ndaki şehitlikte, Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey'in kabrini ziyaret ederek dua etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Polisevinde, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri dinledi.

Baruş, şehit alilerine hitaben yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Sizlerle birlikte sabırla mücadele eden ailelerimizin bazılarının evlatlarının da aynı şekilde şehit olduğunu duyduk ona da çok üzüldük. Bizi üzüntüye gark etti ama PKK'nın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Sizin sabrınız ve metanetiniz onları pes ettirecek. Bu hainlere hiçbir zaman devletimiz kesinlikle taviz vermedi. Sizler de bu sabrı gösterdiğiniz için, bu mücadelede yer aldığınız için sizleri tebrik ediyoruz. Bizler de buradan dualarımızla her zaman destek olmaya çalışıyoruz. İnşallah ailelerimiz çocuklarına kavuşur, hasretle kucaklaşırlar."

Sadiye Özbey'in yanında oldukları için Diyarbakır annelerine teşekkür eden Baruş, "Acılı ailelerimizin yanında olmaya her daim gayret ediyoruz. Devletimiz büyük bir devlet. Mağdur olan ailelerimizin daima desteklenmesi için elinden gelen her türlü çabayı sarf ediyor. İnşallah bu çabaların semeresini alırız. Evlat nöbeti bekleyen ailelerimiz evlatlarına kavuşur, şehit olan evlatlarımıza da Allah'tan sonsuz rahmet diliyoruz. Vatanımız birlik beraberlik ve şehitlerimizin inayetiyle birlikte kıyamete dek dimdik kalacak, devletimiz baki kalacak. Bu hainlere de hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz." diye kıonuştu.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de devletin tüm birimleri ile yöneticileri olarak her daim Diyarbakır annelerinin yanlarında olduklarını bildirdi.

Diyarbakır anneleri ise Irak'ın Gara Bölgesinde şehit edilenler için tek tek taziye ziyaretine çıktıklarını, Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey'in ailesini ziyaret ederek, acılarını paylaştıklarını dile getirdi.

Şehit annesi Sadiye Özbey'i bu zorlu zamanda destek olmak amacıyla ziyaret ettiklerini dile getiren Diyarbakır anneleri, "Bu şehitler hepimizin şehidi, bu evlatlar hepimizin evladı. Biz evlatlarımızı hepimizin evladı olarak görüyoruz, bu nedenle onların acılarını derinden hissediyoruz. Desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya ve bizleri misafir eden, desteklerimizi esirgemeyen Valimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis Memuru Vedat Kaya'nın Mardin'de ailesi ile Tankçı Er Adil Kabaklı'nın Gaziantep'te bulunan ailesini ziyaret ettiklerini bildiren aileler Şehit Semih Özbey'in ailesini ve şehidin kabrini ziyaret ettiklerini, şehit ailelerinin acılarına ortak olmaya devam edeceklerini ifade ettiler.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerinden, Şehit Astsubay Çavuş Semih Özbey'in ailesine taziye ziyareti - Son Dakika


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