STK Türkiye Aile Platformu (TÜRAP), çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan annelere 20 s¸ehirden 117 sivil toplum kuruluşunun destek verdiğini duyurdu.

TÜRAP'tan yapılan açıklamada, aralarında Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İslam Dünyası STK'leri Birliği (İDSB), Bilim ve İnsan Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı ve İnsani Değerler Platformu'nun da yer aldığı 20 şehirden 117 STK'nin Diyarbakır annelerine destek verdiği bildirildi.

Ortak açıklamada, Türkiye'de yıllardır devam eden tero¨r sorununun, cesur ve kararlı annelerin attıgˆı adımla farklı bir du¨zleme tas¸ındığı belirtilerek, toplumsal barıs¸ı, huzuru ve gu¨venligˆi dinamitleyen tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK ve is¸ birlikc¸ilerinin kirli du¨zenlerine c¸ekmek istedigˆi c¸ocukların ailelerinin, bu yapının kars¸ısında canları pahasına kahramanca durduğu vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aileler oturuyor c¸u¨nku¨ biliyorlar ki, okula gitmesi gereken c¸ocuklar karanlık bir gelecegˆe dogˆru yol alıyor. Bu evlatlar, tero¨r o¨rgu¨tu¨ tarafından istismar ve s¸iddete ugˆrayacak, direndigˆinde infaz edilecek. Henu¨z c¸ocukluktan c¸ıkmamıs¸ken veya genc¸ligˆinin en gu¨zel gu¨nlerinde eline silah almaya zorlanarak bir o¨lu¨m makinesine do¨nu¨s¸tu¨ru¨lmeye c¸alıs¸ılacak. Ailesinden, sevdiklerinden, yuvasından, okulundan ve degˆerlerinden koparılacak.

Aileler oturuyor c¸u¨nku¨ go¨ru¨yorlar ki, üzerilerine titredikleri yavrularını dagˆa tas¸ıyan, kac¸ıran, beynini yıkayan, zorlayan ve bu kanlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n varlıgˆıyla beslenen o insanların yas¸am kos¸ullarında hic¸bir degˆis¸iklik olmayacak. Tero¨r o¨rgu¨tu¨nden bagˆımsız bir so¨ylem gelis¸tirmeyen, tero¨ru¨n mas¸ası olan so¨zde siyasetc¸iler, aynı cu¨mleleri kurmaya devam edecek, c¸o¨zu¨msu¨zlu¨k u¨retecek. Ama bu annelerin c¸ocukları, ailelerinden uzakta, insani bir yas¸am su¨rmeden 'tero¨rist' olarak o¨lecek."

Aileler meydan okuyor. Aileler cesur, kararlı. Ülkemizin geleceği, çocuklarımız, gençlerimiz ve annelerimiz için bizler de sahadayız. U¨lkemizin bu¨tu¨n c¸ocuklarının degˆerli, yerlerinin de ailelerinin yanı oldugˆunu bu tero¨r c¸arkının bu¨tu¨n dis¸lilerine annelerimizden aldıgˆımız ilham ve cesaretle haykırıyoruz. C¸ocuk, bebek demeden sivillerin kanını do¨ken, varlıgˆını katliamlar, uyus¸turucu, insan kac¸akc¸ılıgˆı, harac¸ toplama u¨zerine ins¸a eden bu tero¨r o¨rgu¨tu¨ne 'dur' demek, degˆerlerine bagˆlı, aydın, Hakk'a, vatanına ve insanına hizmet eden nesiller yetis¸tirmek ic¸in sivil toplum kurulus¸ları olarak ailelerimizin yanındayız."