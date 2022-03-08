Diyarbakır annelerine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde destek ziyareti - Son Dakika

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 918'inci gününde devam ediyor.

Bağlar Belediye Başkanı Beyoğlu, eşi Dürdane Beyoğlu ile anneleri ziyaret ederek, karanfil dağıttı, onlarla görüştü.

Beyoğlu, oturma eylemi yapan ailelerin mücadelesine ilk günden bu yana destek verdiklerini belirterek, "40 yıldır kardeşi kardeşe düşman eden, sözde Kürtleri savunduğunu iddia edip Kürtlerin kanını döken ve evlatlarını ellerinden alan örgüte karşı dünyaya örnek olacak bir mücadele ortaya koyuyorsunuz. Tarih bir gün bunu destan olarak yazacak. Sizler de bu mücadelenin kahramanı anne ve babalar olarak anılacaksınız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz ve bizler sonuna kadar yanınızdayız." dedi.