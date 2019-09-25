Diyarbakır annelerine 81 ilden destek

İstanbul'daki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Saraçhane Parkı'nda bir araya gelerek destek verdi.

Aralarında KADEM, TÜRGEV, TÜGVA, Türk Gençlik Vakfı, 15 Temmuz Derneğinin de yer aldığı 68 sivil toplum kuruluşunun kadın temsilcileri, Diyarbakır annelerine destek için Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda buluştu.

Üzerinde "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız", "Terörü bitirecek olan analarımızın yiğit yürekleridir", "Teröriste lanet, annelere destek" dövizleri taşıyan kadınlar, "Diyarbakır annelerinin sessiz çığlığını destekliyoruz", "Yavrumu verin" pankartları açtı.

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan üniversite öğrencisi Nisa Nur Çavuşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak üzere 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını hatırlattı.

Tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişleri saygı ile yazacağını ifade eden Çavuşoğlu, "Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"(Evladımın ölüsüne bile razıyım) diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler, Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz.

Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekün mücadele içerisindeyiz. Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için 'teröre yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, göz yaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir."

"Sessiz çığlık, güçlü bir sese dönüştü"

Bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." diye konuştu.

Azimle seslerini yükselten kadınların, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyeceğine inandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Duyduğumuz 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar tek yürek ve tek dua oldu"

Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınların tek yürek ve tek dua olduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de bugün İstanbul'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'daki evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olmasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun.' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle birlikte 'teröre son' diyoruz."

Sivil toplum kuruluşunun temsilcisi kadınların Diyarbakır annelerine destek etkinliğine, bir süredir işten çıkarıldıkları için eylem yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçileri de destek verdi.

İşçiler, destek için "İşçi, anne omuz omuza", "Direnen anneler yalnız değildir", "Kahrolsun PKK", "Askere, polise uzanan eller kırılsın" sloganları attı.