Diyarbakır annelerine Almanya'dan gelen gurbetçilerden destek ziyareti - Son Dakika
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Diyarbakır annelerine Almanya'dan gelen gurbetçilerden destek ziyareti

04.03.2022 16:28
Diyarbakır annelerine Almanya'dan gelen gurbetçilerden destek ziyareti

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Almanya'dan gelen gurbetçiler destek ziyaretinde bulundu.

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine, Almanya'dan gelen gurbetçiler destek ziyaretinde bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 914. gününde devam ediyor.

Almanya'nın çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk vatandaşları, Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) organizasyonuyla geldikleri Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile evlat nöbetindeki anne ve babaları ziyaret etti.

"Terör örgütü evlatlarımızı bizden kopararak yüreğimizi yaktı. Biz örgütten de siyasi uzantılarından da korkmuyoruz." diyen evlat nöbetindeki aileler, yapılan destek amaçlı ziyaretlerin haklı mücadelelerinde motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.

Aileler, ilk günden beri her türlü imkanlarla yanlarında olan Beyoğlu'na teşekkür etti.

Heyet adına konuşan Cemal Ayıboğan, ailelerin ortaya koyduğu direnişi büyük bir takdirle karşılayarak ailelere tam destek verdiklerini belirtti.

Beyoğlu da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde teröre karşı cumhuriyet tarihinin en başarılı döneminin yaşadığını, anne ve babaların kararlı mücadelesinin de terör baronlarına diz çöktürdüğünü kaydetti.

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Halkların Demokratik Partisi, Oturma Eylemi, Diyarbakır, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerine Almanya'dan gelen gurbetçilerden destek ziyareti - Son Dakika


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