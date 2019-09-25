Diyarbakır annelerine destek - ÇANAKKALE/
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Basın açıklamasına katılanlardan genel ve detay görüntüler.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 04:54 Kaynak: AA
Basın açıklamasına katılanlardan genel ve detay görüntüler.
KADEM Çanakkale İl Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Atıcı'nın açıklamaları.
ÇANAKKALE/KÜTAHYA - Çanakkale ve Kütahya'da, gerçekleştirilen ortak basın açıklamasında çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine destek verildi.
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