Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine destek sürüyor
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Diyarbakır annelerine destek sürüyor

37 dakika önce

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek olmak amacıyla Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarınca (STK) ortak basın açıklamaları yapıldı.

Diyarbakır annelerine destek sürüyor, System.String[]

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak parti binası önünde oturma eylemini sürdüren annelere destek olmak amacıyla Kütahya'da sivil toplum kuruluşlarınca (STK) ortak basın açıklamaları yapıldı.


Kütahya Zafer Meydanı'ndaki basın açıklamasına yaklaşık 20 STK destek verdi. Grup adına basın açıklaması, Merve Baysak tarafından okundu. Merve Baysak, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını söyledi.


Bulundukları şehirlerde siyasi ve toplumsal yozlaştırma dahil her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen annelerin, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını belirten Baysak, "Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit oluyoruz. 'Evladımın ölüsüne bile razıyım' diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor yerel ve ulusal kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.


Basın açıklamasına Güçlü Kadınlar Derneği, İHH İnsani Yardım Vakfı, İlim Yayma Cemiyeti, Kızılay, KİHMED, Memur-Sen, Ms ve Epilepsi Derneği, Sakatlar Derneği, Sanatla Yaşam Derneği, TÜRGEV, Memur-Sen'e bağlı tüm temsilciler, Ensar Vakfı, Üretken Kadınlar Kooperafiti ve Zafer Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü yönetici ve üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:41 Kaynak: İHA
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