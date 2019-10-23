Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde, 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi üyeleri, Yedi Başak Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

ASKON Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, 51 gündür evlatlarını isteyen annelere destek olmak için geldiklerini belirtti.

ASKON olarak daha önce suça bulaşmamış, kandırılmış olanlara "geri dönün" çağrısı yaptıklarını kaydeden Çiftçi, geri döndüklerinde onlara istihdam ve eğitimlerini tamamlama noktasında, gerekli desteği vereceklerini belirttiklerini anımsattı.

Çiftçi, şunları söyledi:

"Açıklamamızı bir kez daha yeniliyoruz. Bir an önce evlerine dönmelerini, annelerimizin, babalarımızın acılarının dinmesini temenni ediyoruz. Bunlar emperyalist güçlerin uzantılarıdır. Ülkemizin üzerinde oynadıkları oyuna Allah fırsat vermeyecektir. Evlatları kandırılmış anneler 51 gündür buradalar, evlerine gitmiyorlar. Yarın bunun soğuğu, kışı var. Bu insanlar daha çok mağdur olacaklar. Bu acıların bir an önce bitmesini istiyoruz. Evlatlarımızın, kardeşlerimizin yuvalarına dönmelerini temenni ediyoruz."

HDP'nin, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu aktaran Çiftçi, "Asla HDP ile Kürt kardeşlerimizi bağdaştırmıyoruz. Çünkü HDP, terör örgütünün sözcülüğünü ve uzantılığını yapıyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandırması, asla kabul edilebilir değil. Bu topraklar hepimizin. Biz bu topraklarda kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir örgüt, hiçbir siyasi parti aramıza giremez. Çünkü biz etle tırnak olmuşuz." şeklinde konuştu.

Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini dile getiren Çiftçi, devletin yanında olduklarını kaydetti.

Açıklamanın ardından Çiftçi ve beraberindeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, asker selamı verdi.