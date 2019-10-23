Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Gaziantep Şubesi üyeleri, Yedi Başak Derneği ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri çocukları için oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

ASKON) Gaziantep Şube Başkanı Alper Tunga Çiftçi, evlat nöbetinden olan annelere destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

"51 gündür evlatlarını isteyen annelerimize destek olmak için geldik." diyen Çiftçi, "Gazi şehrimizden selam getirdik. ASKON olarak, daha önce suça bulaşmamış, kandırılmış evlatlarımıza geri dönün çağrısı yapmıştık. Geri döndüklerinde onlara istihdam ve eğitimlerini tamamlama noktasında gerekli olan desteği vereceğimizi belirtmiştik. O günkü açıklamamımız bir kez daha yeniliyoruz. Bir an önce evlerine dönmelerini temenni ediyoruz. Annelerimizin, babalarımızın acılarının dinmesini temenni ediyoruz. Bunlar emperyaliste güçlerin uzantılarıdır. Ülkemizin üzerinde oynadıkları oyuna Allah fırsat vermeyecektir. Evlatları kandırılmış anneler 51 gündür burdalar. Evlerine gitmiyorlar. Yarın bunun soğuğu var, kışı var. Bu insanlar daha çok mağdur olacaklar. Bu acıların biran önce bitmesini istiyoruz. Evlatlarımızın, kardeşlerimizin yuvalarına dönmelerini temenni ediyoruz." dedi.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Biz asla HDP ile Kürt kardeşlerimize bağdaştırmıyoruz. Çünkü HDP terör örgütünün sözcülüğünü ve uzantılığını yapıyor. Kürt kardeşlerimizin çocuklarını kandırması asla kabul edilebilir şeyler değil. Kürt kardeşlerimizin PKK ve HDP ile hiçbir alakası yoktur. Bu topraklar hepimizin. Biz bu topraklarda kardeşçe yaşadık. Bundan sonra da yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir örgüt, hiçbir siyasi parti aramıza giremez. Çünkü biz etle tırnak olmuşuz." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiklerini söyleyen Çiftçi, "Devletimizin başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Askerimizede Suriye'de yapmış olduğu operasyonlarda başarılar diliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde burasıda sonuçlanır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından, Çiftçi ve beraberendeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri asker selamı vererek, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere desteklerini ilettiler.