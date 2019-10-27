Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine destek ziyareti
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Diyarbakır annelerine destek ziyareti

2 dakika önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyareti, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Hatay Girişimci Aydın Kadınlar Derneği, Büyük Birlik Partisi Başkanı Fedai Karakol ile İlim Yayma Cemiyeti Gaziosmanpaşa Şubesi üyeleri çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek desteklerini iletti.

Girişimci Aydın Kadınlar Derneği Başkanı Aynur Karacı, yaptığı açıklamada, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını istediklerini belirterek, "Biz bugün değil, annelerimiz buraya geldiği günden beri yoğun duygularla onların hissettiklerinin aynısını hissediyoruz. Biz de bir anneyiz, Allah onları hayırlısıyla çocuklarına kavuştursun. Burada inanılmaz bir duygu yoğunluğu var. Biz her gün televizyonların karşısında onları izlerken üzülüyoruz, bizim için ama burada yaşamak daha başka oldu. En kısa zamanda Rabb'im evlatlarına kavuştursun diyoruz." diye konuştu.

"En kısa zamanda güllerine kavuşurlar inşallah"

Büyük Birlik Partisi Başkanı Fedai Karakol ise annelere destek için geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz HDP'yi de terör örgütü içine katıyoruz. YPG-PKK olsun inşallah buralarda barınamayacaklar. Diyarbakır sanki Türkiye'nin Paris'i olmuş çok güzel yatırımlar yapılmış. İnşallah bu halkımızda bu duyarlılık sürdüğü sürece bu işi başaracağız. Bu PKK terör örgütünü buradan defedeceğiz inşallah, buradaki annelerimiz tez zamanda da yavrularına kavuşurlar. Biz az önce annelere gül takdim ettik, onlar da en kısa zamanda güllerine kavuşurlar inşallah."

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Diyarbakır, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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