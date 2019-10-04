Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini, Kastamonu, Trabzon ve Düzce'den sivil toplum kuruluşları ziyaret etti.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan "Diyarbakır anneleri"nin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Kastamonu, Trabzon ve Düzce'den gelen sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, anneleri ziyaret etti ve onlara desteklerini iletti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinden Kaymakam Deniz Pişkin ile esnaf, muhtar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcilerinin da aralarında bulunduğu 45 kişilik grup, annelere destek ziyaretinde bulundu.

Tosya Kaymakamı Pişkin, Diyarbakır annelerine destek için geldiklerini belirterek, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını temenni etti.

Pişkin, "Burada evlat nöbetinde olan annelerimizin acılarını paylaştığımızı, yanlarından olduğumuzu ifade etmek için ziyaret ettik. Hepsinde gördüğümüz keder, bizim de yüreğimizi dağlıyor. Evlat acısı gibi bir acıyı rabbim hiçbir anneye yaşatmasın. İnşallah tez zamanda evlatlarına kavuşurlar. Terör örgütü PKK, annelere yaptığı bu zulüm karşısında ektiğini biçecek ve bu annelerin kahrının karşısında mutlaka bunun bedelini ödeyecek." dedi.

Düzce'den gelen 35 kişilik grupta yer alan annelerden Necla Kandemir (65) annelere destek vermeye, acılarını paylaşmaya geldiklerini söyledi.

Anne olarak Diyarbakır anneleriyle gurur duyduklarını dile getiren Kandemir, "Allah yardımcıları olsun. Onlarla konuştuk. Anneler, 'Acılarımıza ortak olun' dediler. Onlar ağladı biz de ağladık." ifadelerini kullandı.

Anneleri, Trabzon'dan gelen Tüm Kadınlar Derneği, Kas Kader Derneği ve Toplum Ruh Sağlığı Derneği üyeleri de ziyaret etti.