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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri

24 dakika önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini, Karabük, Kayseri ve Zonguldak'tan üniversite öğrencileri ziyaret etti.

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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini, Karabük, Kayseri ve Zonguldak'tan üniversite öğrencileri ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, "Diyarbakır anneleri"ni ziyaret ederek, onlara desteklerini iletti.

Heyetin başında bulunan Karabük Üniversitesi öğrencisi Özgün Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koordineli olarak üç üniversiteden 7 kişilik temsili heyetle Diyarbakır'a gittiklerini söyledi.

"Diyarbakır anneleri"nin ziyaretten memnun olduğunu belirten Bozkurt, annelerin gençlikle gurur duyduğunu ifade etti.

Bozkurt, ailelerin kararının çok net olduğunu vurgulayarak, "Evlatlarını alana kadar oturma eylemine devam edecekler. Bizimde yüreklerimiz kardeşlerimiz bulunana kadar onlarla. PKK terör örgütü annelerimizin ayakları altında ezilecektir." dedi.

Diyarbakır, Zonguldak, Karabük, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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