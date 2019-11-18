Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma umuduyla HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak partinin il binası önünde 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ailelere destek ziyaretleri devam ediyor.

Şanlıurfa'dan gelen, aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de yer aldığı heyet, aileleri ziyaret etti, onlara kırmızı karanfil verdi.

Heyet adına açıklama yapan Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, ailelerin acısını paylaşmak için geldiklerini söyledi.

Aileleri mücadelelerinden dolayı kutladığını belirten Gerem, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2,5 aydan beri evlatları için direnen, önemli bir mücadele veren hanım kardeşlerimizi ziyarete geldik. Bir an önce bu kardeşlerimizin acıları dinsin çünkü evlat acısı çok büyük bir acı. Evlat acısını gerçekten yaşayanlar bilir. Annelerin feryadı ferman dinlemez, acıları dağları deler. İnşallah bir an önce kardeşlerimiz evlatlarına kavuşsun. Bu coğrafya kardeşlik coğrafyasıdır. Burada başka unsur barınmaz."

Oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP'nin il binası önünde 22 Ağustos'ta oturma eylemi başlatan anne Hacire Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuştu.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 05:18 Kaynak: AA
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