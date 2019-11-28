Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı evlat nöbeti sürüyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eyleminin 87'nci gününde de destek ziyaretleri devam etti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Bem-Bir-Sen Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Zeki Yağmur ve Bem-Bir-Sen üyelerinden oluşan heyet, Diyarbakır'da evlatları için HDP İl Başkanlığı binası önünde nöbet tutan anneleri ziyaret ederek desteklerini iletti.

Uslu, burada yaptığı açıklamada, çocukları için oturma eylemi yapan anneleri desteklediklerini belirtti.

Ziyareti, annelerin yanlarında olduklarını göstermek için gerçekleştirdiklerini ifade eden Levent Uslu, 87 gündür HDP il binası önünde eylemini sürdüren annelerin bu haklı direnişine destek verdiklerini söyledi.

Oturma eylemini sürdüren ailelerle tek tek sohbet eden Uslu, şöyle konuştu:

" Türkiye'mizin her yerinde nerede bir sıkıntı, mazlum varsa onların yanında zulmün karşısında olarak bugün de Diyarbakır'a geldik.

2014 yılında evlat acısı çeken annelerimizin yanında olduğu gibi bugün de geldik.

Evlat nöbeti tutan annelerimizin, babalarımızın yanına geldik. Acılar paylaştıkça azalır. İnşallah buradaki ve bugün burada olmayıp da evlat acısı çeken çok sayıda annemiz, ailemiz, kardeşleri, aileleri, babalar evlatlarına kavuşur, artık bu sorun biter. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, silahlı kuvvetlerimiz, askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz, bu terörü bitirmek için son yıllarda en kuvvetli bir şekilde, en sabırlı bir şekilde takibini sürdürmekte ve her gün bu PKK terör örgütünün terör başlarını, YPG terör örgütünün, FETÖ'nün bu gençliğimize, milletimize yaptığı verdiği zararı bitirmek için mücadele ediyor."

Ailelerin kendisine, çocuklarının kültürel ve sportif faaliyetler adı altında kandırılarak dağa kaçırıldığını aktardığını belirten Levent Uslu, "Bunun için ailelerin önlem alması gerekiyor. Sadece Diyarbakır değil, Gaziantep'ten, Mardin'den, İstanbul'dan annelerimiz ve babalarımız var. Bütün velilere sesleniyorum; Çocuklarımızın nereye gittiklerini, nereye kaydolduklarını, hangi ad altında olursa olsun dikkat etmelerini istiyorum. Buradaki anaların, babaların bir an önce evlat acısı bitsin, ayrılık bitsin, çocuklarına kavuşsun." ifadesini kullandı.