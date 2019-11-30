Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde yaptıkları oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi devam ediyor.

Anneleri, Ankara'dan Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) ve Malatya'dan gelen 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları üyeleri ziyaret ederek destek mesajı verdi.

TÜRKAB Genel Başkanı Sait Ali Arslan, Diyarbakır Kadın Kolları Başkanı Gülizar Akman ve Batman İl Başkanı Şehmus Temiz ile annelere destek ziyaretinde bulunduklarını söyledi.

"Birlik olarak 40 yıldır süren, yaklaşık 30 binin üzerinde vatandaşımızı toprağa verdiğimiz bu terör belasına, bu terör illetinden, Diyarbakır annelerimizin haykırışına, evlatlarını istemesine bizler de eşlik ediyoruz." diyen Arslan, Diyarbakır annelerinin yanında olduklarını belirtti.

Kardeşliğe halel getiren herkesin ellerini kırmak ve ülkede huzuru sağlamak için Diyarbakır anneleriyle beraber olduklarını anlatan Arslan, "İnşallah en yakın zamanda huzur dolu günler bizi bekliyor." dedi.

Malatyalı annelerden mektup

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları üyeleri de ziyarette, Malatyalı annelerin gönderdiği mektupları oturma eylemi yapan annelere teslim etti.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Alpaslan, Malatyalı annelerin selamı ve desteklerini ilettiklerini, evlat nöbeti tutan annelere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Daha önce de anneleri ziyaret ettiklerini dile getiren Alpaslan, annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni etti.

Annelerin yanında olmaya özen göstereceklerini ifade eden Alpaslan, şöyle dedi:

"Sonuna kadar annelerimizin yanındayız. Bu annelerin evlatları dağa kaldırılıyor. Biz toplum, sivil toplum kuruluşu ve anne olarak buna sessiz kalamayız. Çocukların kandırılarak dağa kaldırılıp, farklı yerlerde esir bırakılmalarını doğru bulmuyoruz. Kesinlikle buna karşıyız. Her zaman takipçisi olduk, takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin genç nesli, geleceğimiz böyle heba olmamalı. Bunlar bizi çok üzüyor."