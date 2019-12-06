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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, partinin il binası önünde 3 Eylül'de başlattıkları oturma eylemi, 95'inci gününde destek ziyaretleriyle devam etti.

Elazığ'ın Keban ve Ağın ilçelerinden gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit yakınları ve gazilerin de bulunduğu grup, bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti, desteklerini iletti.

Ziyarette duygulu anlar yaşandı.

Grup adına açıklama yapan Veysel Doğan, evlatları için gece gündüz demeden direnen anneleri desteklemek için geldiklerini söyledi.

"Onların yalnız olmadıklarını, arkalarında milyonlarca insanın kendilerine destek verdiğini bilmeleri için buradayız. Onların acısı bizim acımız, gözyaşları bizim gözyaşımız, evlatları bizim evlatlarımızdır." diyen Doğan, çocuklarına kavuşana kadar ailelere desteklerinin süreceğini belirtti.

Ağın'dan gelen şehit babası Bünyamin Uzun da başlattıkları eylemden dolayı aileleri tebrik ettiklerini söyledi.

Şehit babası olduğunu, evladını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadığını ifade eden Uzun, teröre tepkisini dile getirdi.

Uzun, "Evlat acısının bizlerden neler alıp götürdüğünü biliyoruz. Terörün; annelerin vatan, millet, bayrak ve evlat sevgisiyle, Allah'a olan inançlarıyla biteceğine inanıyoruz. Bu mücadelelerini destekliyoruz. İnşallah mutlu sona ulaşacaklarına inanıyoruz. Allah'a emanet olsunlar." diye konuştu.

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Ağın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:26 Kaynak: AA
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