Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.



Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 135'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileleri, Elazığ'dan gelen bir grup kadın ile uğruna oturma eylemi yaptığı kızı Mekiye'ye kavuşan Hüsniye Kaya ziyaret ederek, desteklerini iletti ve onlara moral verdi.

"Devlet sayesinde kızıma kavuştum"

Kaya, yaptığı açıklamada, kızının geleceğine hiç inanmadığını belirterek, ona kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Annelere destek için geldim, bu desteğe devam edeceğim." diyen Kaya, evlat acısının çok zor olduğunu, bizzat bu acıyı yaşadığını aktardı.

Kaya, 5 yıl kızına hasret yaşadığını dile getirerek, "Bu annelerin çocuklarının inşallah hepsi gelecek ve benim gibi mutlu olacaklar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür eden Kaya, "Devlet sayesinde kızıma kavuştum. Kızımı kokladım, çok mutlu oldum çok şükür." diye konuştu.

"Sessiz çığlık, teröre 'dur' diyen sese dönüştü"

Elazığ'dan gelen kadınlar adına açıklama yapan Ayşe Bulut da Edirne'den Kars'a tek yürek olan kadınların, annelerin onurlu eylemine desteklerini bildirmeye geldiklerini söyledi.

Elazığlılar ve tüm Türkiye olarak annelerin yanında olduklarını dile getiren Bulut, annelerin yürek acısını kendi yüreklerinde hissettiklerini, onlara evlatlarına kavuşmaları için dua ettiklerini bildirdi.

Teröre karşı gösterdikleri onurlu direniş ve kararlılıklarından dolayı Diyarbakır anneleri ile gurur duyduklarını vurgulayan Bulut, şöyle konuştu:

"Annelerin yanındayız. 135 gündür yeni annelerimizin katılımıyla 'Sessiz çığlık, teröre 'dur' diyen yüksek bir sese dönüştü. Dileğimiz, annelerin bir önce evlatlarına kavuşmasıdır. Tarih, Diyarbakır annelerini ve teröre karşı gösterdikleri bu onurlu, kararlı direnişi yazacaktır. Anne ve babaların yanındayız. Allah, memleketimize, anne ve babalarımıza bir daha bu acıyı yaşatmasın. Allah, yar ve yardımcıları olsun."