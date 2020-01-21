Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 141'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren aileleri, Mardin ve Şanlıurfa'dan gelen anneler ziyaret etti, desteklerini iletti, onlara karanfil verdi.

Mardin'den gelen anneler adına konuşan şehit annesi Nezihe Elaldı, yaptığı açıklamada, annelere destek olmaya geldiklerini söyledi.

"Allah bizi vatansız, bayraksız, ezansız bırakmasın inşallah." ifadesini kullanan Elaldı, şöyle konuştu:

"Annelere destek olmak, onlara dua etmek için geldik. Allah, evlat acısını kimseye göstermesin. Evlat acısını görmüşüz ama şeref duyuyoruz. Bin canımız olsa da vatana veririz. Bizsiz olunur ama vatansız olunmaz. Rabbim hepsini de çocuklarına kavuştursun. Hepsi dönecekler ve vatanına hizmet edecekler inşallah."

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinden gelen ve kendilerini "Eyyübiye anneleri" olarak tanımlayan anneler adına konuşan Zeliha Kokmaz, annelere destek olmak için geldiklerini belirtti.

Korkmaz, "Anneleri görmeye, destek olmaya ve acılarına ortak olmaya geldik. Annelerle bir araya gelince kendimizi kötü hissettik. İnşallah yavruları geri gelir." diye konuştu.

Öte yandan, eylem yaptıkları çadırın yerine bir süre HDP İl Başkanlığı girişindeki merdivenlerde oturarak eylemlerini sürdüren anne ve babalar, partililere tepkilerini dile getirdi.

Aileler, polis tarafından sakinleştirildi.