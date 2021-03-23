Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi destek ziyaretleri ile devam ediyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 568'inci gününde devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Fevzi Sevgili, evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti, anne ve babalarla tek tek görüştü, desteklerini iletti. Aileler evlatlarıyla ilgili yaşadıkları acıyı Sevgili ile paylaştı. Öte yandan, Dünya Diller Merkezi ve Yeryüzü Halkları Dostluk Vakfı Genel Başkanı Selamettin Tellioğlu ve beraberindekiler de aileleri ziyaret etti. Tellioğlu, Diyarbakır annelerine Karadeniz annelerinin selamını getirdiklerini belirtti.

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