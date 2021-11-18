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Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

18.11.2021 15:05

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti destek ziyaretleri ile devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 808'inci gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret eden Lice Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Evlice, oturma eylemi yapan anne ve babalarla görüştü, gül verdi.

Aileler de ziyaret sırasında terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Evlice, gazetecilere yaptığı açıklamada, ailelere destek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Diyarbakır annelerinin 808 gündür evlat nöbetinde olduklarını belirten Evlice, "Evlat nöbetinde ortaya koymuş oldukları bu kararlılık, bu duruş, bu mücadele, bu azim ve irade, bu örgütün sonunu getirecek olan iradedir. Bizler de bu iradeyi önemsiyoruz. Yanlarında olduğumuzu vurgulamak ve destek olmak için bugün buradayız." dedi.

Lice'de, iş adamları, sanayiciler ve girişimcilerle artık yatırımları ve yapılacak işleri konuştuklarına işaret eden Evlice, "Artık terör örgütünün sonu geldi. Annelerin buradaki mücadelesiyle, devletimizin ortaya koymuş olduğu mücadeleyle inşallah ülke gündemimizden tamamen silip atılacak. İnşallah anneler ortaya koymuş oldukları bu mücadeleyle evlatlarına yakın zamanda kavuşurlar." ifadelerini kullandı.

Evlice, Lice Kaymakamlığı bünyesinde hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslardaki kursiyerlerin hazırladığı anne ve çocuk temalı filografi ile Türkiye haritalı ay-yıldız çalışmasını anne ve babalara hediye etti.

"Diyarbakır anneleri korku duvarını yıktı"

Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele Eğitim Federasyonu (TUMEF) Genel Merkez Teşkilat Başkanı Azize Öget, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Zeki Ögel, Güneydoğu Anadolu Bölge Koordinatörü Ahmet Kurt, Diyarbakır İl Koordinatörü Meryem Altundal, bazı federasyon üyeleri ile oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

Anne ve babalara gül veren İl Koordinatörü Altundal, evlatlarını annelerin kucağından alan terör örgütü PKK'nın en büyük gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğuna dikkati çekti.

"Diyarbakır anneleri korku duvarını yıktı." diyen Altundal, annelerin başlattığı eylemin zamanla büyüdüğünü, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra Almanya'ya da yayıldığını hatırlattı.

Altundal, "PKK yurt içinde kıpırdayamaz, eli kolu bağlanmış, ne yapacağını şaşırmış haldeyse bunda Diyarbakır annelerinin çok önemli payı var." diye konuştu.

Ailelerin evlatlarına kavuşmasını dileyen Altundal, sonuna kadar annelerin yanında olacaklarını kaydetti.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor
Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika


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