Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Nevşehir'de faaliyet sürdüren Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ile ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Nevşehir'de faaliyet sürdüren Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ile ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:46 Kaynak: AA
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