Diyarbakır annelerine kadın desteği
1 saat önce
Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Nevşehir'de faaliyet sürdüren Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ile ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:46 Kaynak: AA
Diyarbakır'da evlatlarını kurtarabilmek için nöbet tutan anneler için Nevşehir'de faaliyet sürdüren Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kadın Temsilcileri ile ortak basın açıklaması gerçekleştirildi.
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