Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır, Şırnak ve Siirt'teki kadın sivil toplum örgütleri ve sivil toplum örgütlerinin kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine basın açıklamasıyla destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de partinin il başkanlığı binası önüne gelen Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Oturma eylemine devam eden annelere destek için Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark'ta bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, "Hepimiz anneyiz, annelerleyiz." şeklinde slogan attı.

Sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklamasını okuyan Kerime Kurt, kadınların direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Kurt, sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri olarak, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişe destek sunmak için 81 ilde eş zamanlı olarak toplandıklarını ifade ederek, "Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılar yaşandığını belirten Kurt, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmanın herkesin boynunun borcu olduğunu dile getirdi.

Kurt, "Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak anne acısının etiketi olmaz diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak'ta Aile Destek Merkezi bahçesinde bir araya gelen, ellerinde, "Terörü lanetliyoruz, teröre geçit yok", "Anneler direniyor", "Terörü anneler bitirecek." yazılı döviz taşıyan kadınlar, "Teröre lanet, annelere destek", "Diyarbakır'a selam, direnişe devam" sloganları attı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Şerife Atak, ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisinde olunduğuna işaret ederek, "Vatan uğruna verdiğimiz şehitlerin kanı, evlatlarımız için döktüğümüz gözyaşı hala kurumadı. Bu mücadelemize bir mihenk taşını da dağa kaçırılan evladını geri almak için teröre 'yeter' diyen Hacire annemiz ekledi. Gördük ki yanan bir anne yüreği tüm acılara, gözyaşına ve gencecik fidanların ölümüne son verebilir." ifadelerini kullandı.

Atak, bu duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"3 Eylül'den bu yana tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz, 'yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur."

Siirt

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen, ellerinde, "Siirtli kadınlardan Diyarbakır'da evlat nöbetinde olan analara selam olsun" yazılı pankart, "Terörü anneler bitirecek", "Yüreğimiz Diyarbakır'daki annelerle" ve "Teröre karşı tek ses tek yürek" yazılı dövizler taşıyan kadınlar, terörü lanetledi.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Eda Atılgan, Diyarbakır'da toplanan annelerin günlerdir ve hatta yıllardır süren mücadelesinde, kadınlar olarak tek yürek ve tek dua olduklarını söyledi.

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin bedenen yanında olamasalar da onların, "ne pahasına olursa olsun" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşun yanında olduklarını aktaran Atılgan, "Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyor ve evlat nöbetindeki annelerle, 'teröre son' diyoruz." şeklinde konuştu.