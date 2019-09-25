Diyarbakır annelerine kadın desteği

İzmir, Manisa, Denizli, Aydın ve Uşak'ta kadın sivil toplum örgütleri ile sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, evlatlarını terör örgütünün elinden kurtarabilmek için nöbet tutan Diyarbakır annelerine destek amacıyla basın açıklaması yaptı.

İzmir'de Konak Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, "Terörü anneler bitirecek" yazılı döviz taşıdı, "İzmir, Diyarbakırlı annelerin yanında" pankartı açtı.

Grup adına açıklama yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Kadın Çalışma Kurulu Üyesi Esra Garagon Etlik, annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu duruşu desteklediklerini belirtti.

"Tarih, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meyan okuyan direnişlerini saygıyla yazacaktır." diyen Etlik, her şeyi göze alarak evlatlarının dönmesini isteyen annelerin "Başka canlar yanmasın." diye çıktıkları yolda zafere ulaşacağını söyledi.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını ifade eden Etlik, "Evladımın ölüsüne bile razıyım." diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında bulunmanın herkesin boynunun borcu olduğunu kaydetti.

Hacire annenin başlattığı duruş ve cesaretin, terör örgütünün ağına düşen her evlada ve annesine umut olduğunu vurgulayan Etlik, "Tam 23 gündür Diyarbakır'da yeni annelerin katılımıyla büyüyen bu sessiz çığlık, dünya üzerindeki terörün tümüne 'dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştü." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından kadınlar "Beşiği sallayan dünyayı sallar." ve "Diyarbakır anneleri yalnız değildir." sloganı attı.

Açıklamayı şehit yakını yaptı

Manisa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda, "Türkiye anneler için ayakta", "Yüreğimiz Diyarbakırlı annelerle", "Teröre lanet, annelere destek" yazılı dövizlerle bir araya gelen kadınlar, ortak açıklama yaptı.

Açıklamayı yapan Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde şehit olan er Mehmet Aktaş'ın akrabası Nagihan Aktaş Özkefal, Diyarbakırlı annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna inandığını dile getirdi.

Özkefal, "Bizler Edirne'den Kars'a tek yürek olmuş kadınlar olarak, 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyabakır'daki annelerinin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz. Ailelerimizin bir an önce evlatlarına kavuşmasını diliyor, hep birlikte 'Teröre son.' diyoruz." şeklinde konuştu.

"Annelerin iradesi terörü durduracak"

Denizli'de, ellerinde terörü lanetleyen ve Diyarbakırlı annelerin yanında olduklarını belirten döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar, basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Tuğba Kılıç, ülkenin her yanında annelerin bu çığlığına destek olmak için toplandıklarını kaydetti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen ve Beyaz Ay Derneği Denizli Şube Başkanı Dilek Kahveci de yaptıkları açıklamalarda terörü lanetleyerek, Diyarbakır annelerine desteklerini açıkladı.

"Bedenen orada olamasak da..."

Uşak Kardeşlik Platformu üyesi kadınlar da Tiritoğlu Parkı'nda toplandı.

Platform sözcüsü Rümeysa Taşçı, annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracağını, annelerin meydan okumasının ülke geneline yayıldığını dile getirdi.

Taşçı, "Duyduğumuz 'Yeter artık.' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur. Bizler bedenen Diyarbakırlı annelerin yanında olamasak da onların teröre karşı gösterdiği kararlı duruşun yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye, annelerinin yanında"

Aydın'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kadınlar ise "Analarla biriz, beraberiz", "Teröre karşı tek ses tek yürek", "Türkiye annelerinin yanında" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hülya Şeker, ülkenin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içinde olunduğunu belirtti.

Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin yanında olduklarını kaydeden Şeker, "İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir." dedi.