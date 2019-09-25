Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Genel ve detay görüntüler Demokrasi Parkı önünde toplanan kadınlar ve pankartlar Avukat Leyla Karatekin'in konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar tarafından, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:05 Kaynak: AA
Genel ve detay görüntüler
Demokrasi Parkı önünde toplanan kadınlar ve pankartlar
Avukat Leyla Karatekin'in konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar tarafından, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yapıldı.
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