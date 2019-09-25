Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Genel ve detay görüntüler Demokrasi Parkı önünde toplanan kadınlar ve pankartlar Avukat Leyla Karatekin'in konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar tarafından, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi...

Genel ve detay görüntüler

Demokrasi Parkı önünde toplanan kadınlar ve pankartlar

Avukat Leyla Karatekin'in konuşması ADIYAMAN - Adıyaman'da, çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar tarafından, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek açıklaması yapıldı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:05 Kaynak: AA
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