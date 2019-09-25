Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
Son Dakika Güncel Haber

Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Kadınlardan görüntüler Grup adına konuşma yapan Nebahat Gündüz Fotoğraf çekimi Diyarbakır annelerine kadın desteği MERSİN - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine...

Kadınlardan görüntüler

Grup adına konuşma yapan Nebahat Gündüz

Fotoğraf çekimi Diyarbakır annelerine kadın desteği

MERSİN - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Mersin'de kadın sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşma yapan Nebahat Gündüz, tarihin, Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını belirtti.

Annelerin her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesi istediğini ifade eden Gündüz, "Evlat nöbetlerindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur." diye konuştu.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Korkunç olay! Antalya'da belden yukarısı olmayan kadın cesedi bulundu
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Diriliş Osman'da aranan kan bulundu! Burak Özçivit'e yeni partner HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 15:26:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]