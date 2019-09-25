Kadınlardan görüntüler

Grup adına konuşma yapan Nebahat Gündüz

Fotoğraf çekimi Diyarbakır annelerine kadın desteği

MERSİN - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Mersin'de kadın sivil toplum örgüt temsilcileri ve üyeleri, Ulu Cami önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşma yapan Nebahat Gündüz, tarihin, Diyarbakır'daki annelerin teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını belirtti.

Annelerin her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesi istediğini ifade eden Gündüz, "Evlat nöbetlerindeki annelerle birlikte 'Teröre son' diyoruz. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten kadınlar, terör örgütlerinin hain emelleri için Fırat'ın ve Dicle'nin kuzularının kurban edilmesine izin vermeyecektir. Duyduğumuz 'Yeter artık' feryadına destek vermek, safları sıklaştırmak, bir ve beraber olduğumuzu göstermek, evlatlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak hepimizin vicdani borcudur." diye konuştu.