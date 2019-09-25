Diyarbakır annelerine kadın desteği

Sakarya, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Adapazarı Kültür Merkezi önünde toplanan Sakaryalı anneler, "Ana ağlarsa dünya ağlar", "Terörü anneler bitirecek", "Anneler teröre başkaldırıyor", "Anneler direniyor" ve "Türkiye annelerin yanında" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Yadigar Arslan, Diyarbakırlı annelerin direnişinin teröre en büyük darbeyi vuracağını söyledi. Tarihin, bu direnişi saygıyla yazacağını belirten Arslan, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanında olmaya davet etti.

Diyarbakır'da annelerin günlerdir süren mücadelesinde kendilerinin de tek yürek olduğunu aktaran Arslan, "Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasak da onların 'Ne pahasına olursa olsun' diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanındayız. Annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk şehitler için dua etti.

Açıklamada, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta Madenci Anıtı önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu üyeleri, "Terörü lanetliyoruz", "Terörü anneler bitirecek" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Hasret Yatur, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi. Yatur, günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde, tarifi imkansız acılara şahit olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Evladımın ölüsüne bile razıyım, diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak, hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'Anne acısının etiketi olmaz.' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz. Ülkemizin geleceğine, refahına, birlik ve beraberliğine zarar vermeye çalışan terör örgütlerine ve siyasi uzantılarına karşı yıllardır topyekun mücadele içerisindeyiz. Bu duruş ve cesaret, terör örgütünün ağına düşmüş her evlada ve annesine umut oldu."

- Düzce

Düzce'de Anıtpark Meydanı'nda toplanan anneler, "Diyarbakır'daki annelerin yanındayız", "Diyarbakır ANAdolu", "Anneler destan yazıyor", "Ana ağlarsa dünya ağlar", "Terörü anneler bitirecek", "Anneler teröre başkaldırıyor", "Anneler direniyor" ve "Türkiye annelerin yanında" yazılı dövizler taşıdı.

Burada grup adına bir konuşma yapan Şırnak'ın Silopi ilçesinde PKK'lıların yola döşedikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu şehit olan polis memuru Sabri Altınbaş'ın eşi Sevcab Altınbaş, günlerdir süren evlat nöbetinde tarifi imkansız acılara şahitlik edildiğini söyledi.

Bolu

Bolu'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek verdi.

Diyarbakır'daki annelere destek olmak için Demokrasi Meydanı'nda toplanan sivil toplum kuruluşları adına Hacer Aşık, ortak basın açıklamasını okudu.

Karabük

Karabük'te Kemal Güneş Caddesi'nde toplananlar, ellerinde terörü lanetleyen ve anneleri destekleyen dövizler taşıdı.



Grup adına açıklama yapan Aysun Eroğlu, Diyarbakırlı annelerin direnişine destek olduklarını aktararak direnişin teröre en büyük darbeyi vuracağına inandıklarını kaydetti.

Kocaeli

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde de 95 sivil toplum kuruluşunun kadın meclisi temsilcileri, "Anneler teröre baş kaldırıyor", "Terörü anneler bitirecek", "Diyarbakır'daki annelerin yanındayız", "Anaların yanında, PKK'nın karşısındayız" ve "Anaların acısına duyarsız kalmayın" yazılı dövizler taşıyarak Diyarbakır annelerine destek veren sloganlar attı.



Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri adına açıklama yapan Beyza Soğukpınar, bugün burada sivil toplum kuruluşlarının kadın meclisleri olarak annelerin Diyarbakır'da başlattığı onurlu direnişlerine destek olmak amacıyla toplandıklarını söyledi.



Soğukpınar, Kocaeli'deki kadın sivil toplum temsilcileri olarak, Diyarbakır annelerinin kararlı duruşunun yanında olduklarını vurgulayarak annelerin evlatlarına bir an önce kavuşmasını diledi.