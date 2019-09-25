Diyarbakır annelerine kadın desteği

Eskişehir kadın sivil toplum temsilcilerinin Diyarbakır annelerine desteği.

Zekiye Çomaklı'nın konuşması. ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplanan kentteki dernek, sendika ve STK'ların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş, Diyarbakır annelerine desteklerini bildirdi.

Grup adına açıklama yapan Zekiye Çomaklı, tarihin Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygıyla yazacağını vurguladı.

Günlerdir yaşanan evlat nöbetlerinde tarifi imkansız acılara şahit olduklarını dile getiren Çomaklı, "(Evladımın ölüsüne bile razıyım) diyen annelerin masum ve insani direnişinin yanında olmak hepimizin boynunun borcudur. Bizler Edirne'den Kars'a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak 'anne acısının etiketi olmaz' diyor, yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu Diyarbakır'daki annelerin yanlarında olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.