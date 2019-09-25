Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği Anıtpark önünde toplanan kasınlar Kadınların tuttukları pankartlar Serap Özdemir'in basın açıklamasını okumasıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak,...
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45 Kaynak: AA
Diyarbakır annelerine kadın desteği
Anıtpark önünde toplanan kasınlar
Kadınların tuttukları pankartlar
Serap Özdemir'in basın açıklamasını okuması
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.
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