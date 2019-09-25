Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

30 dakika önce

Diyarbakır annelerine kadın desteği Anıtpark önünde toplanan kasınlar Kadınların tuttukları pankartlar Serap Özdemir'in basın açıklamasını okumasıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak,...

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Anıtpark önünde toplanan kasınlar

Kadınların tuttukları pankartlar

Serap Özdemir'in basın açıklamasını okuması

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Sivil Toplum Kuruluşları Platformunun mensupları, çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak, partinin Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelere destek verdi.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Serap Özdemir, Diyarbakır, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:45 Kaynak: AA
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