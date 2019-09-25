Diyarbakır annelerine kadın desteği
25 dakika önce
Annelerin toplanması Basın açıklaması Annelerin konuşması ERZURUM - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:49 Kaynak: AA
Annelerin toplanması
Basın açıklaması
Annelerin konuşması ERZURUM - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.
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