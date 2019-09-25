Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

25 dakika önce

Annelerin toplanması Basın açıklaması Annelerin konuşması ERZURUM - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Annelerin toplanması

Basın açıklaması

Annelerin konuşması ERZURUM - Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Halkların Demokratik Partisi, Sivil Toplum Kuruluşu, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 02:49 Kaynak: AA
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