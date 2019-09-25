Son Dakika Haberleri: Diyarbakır annelerine kadın desteği
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Diyarbakır annelerine kadın desteği

1 saat önce

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Trabzon, Rize, Giresun, Ordu, Gümüşhane ve Artvin'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine destek mesajları verdi.

Ordu

Ordu'daki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kadın temsilcileri, Altınordu ilçesi Tahıl Pazarı mevkisinde ellerinde Türk bayrağıyla toplandı.

Grup adına basın açıklaması yapan Arzu Şener, bu direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak iradeyi ortaya koyduğuna yürekten inandıklarını söyledi.

Tarihin, Diyarbakır'daki anneleri ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacağını vurgulayan Şener, "Bulundukları şehirlerde, siyasi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarının dönmesini isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları yolda inşallah zafere ulaşacaklardır." dedi.

Şener, Diyarbakır'da yeni annelerin katılımı ile büyüyen bu sessiz çığlığın, dünya üzerindeki terörün tümüne "dur" diye haykıran güçlü bir sese dönüştüğünü kaydetti.

Ordu'daki kadın sivil toplum temsilcileri olarak Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yanında bedenen olamasalar da onların "Ne pahasına olursa olsun" diyerek teröre karşı gösterdikleri kararlı duruşlarının yanında olduklarını belirten Şener, annelerin başlattığı bu hareket karşısında karanlık yapıların yıkılacağına gönülden inandıklarını aktardı.

Diyarbakır annelerine kadın desteği

Diyarbakır, Artvin, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:22 Kaynak: AA
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